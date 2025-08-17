Aveva pianificato la strage di Ischia: appostato dalla mattina, la moglie se ne era accorta e lo aveva denunciato

Qui, sabato mattina, era stato subito notato dalle due donne, ma quando poi sono arrivati anche i carabinieri, allertati da mamma e figlia, Luongo si è allontanato. L’ex moglie, interpretando la sua presenza come un’intimidazione, verso la fine della mattinata ha presentato una denuncia formale a carico dell’uomo, mentre agli atti non risulta - si apprende dai carabinieri - alcuna denuncia pregressa per maltrattamenti o vessazioni. Il 69enne ha quindi atteso la sera per mettere in atto il suo piano: intorno alle 18:30 si è recato in via Provinciale Panza ed ha aspettato che i suoi ex parenti uscissero di casa per cominciare a sparare. L’ex suocera ed il compagno della ex moglie sono stati colpiti per primi, davanti all’ingresso di un hotel attualmente chiuso per ristrutturazione: Luongo ha esploso diversi colpi contro di loro con una Beretta detenuta illegalmente e con la matricola abrasa. Poi ha inseguito Lyudmyla in un vicoletto, mentre la donna cercava di mettersi al riparo tornando verso la casa dei suoi parenti. Non ha però fatto in tempo a mettersi al sicuro: Luongo è riuscito ad esploderle contro ben sei colpi e poi si è sparato. L’uomo è poi morto durante il trasporto verso l’ospedale di Ischia, lo stesso dove la sua ex moglie è arrivata in gravissime condizioni. In serata è stata sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico per poi essere trasferita in elicottero al Cardarelli di Napoli, dove è ricoverata in prognosi riservata. La zona del Cuotto in questo periodo dell’anno è molto affollata da turisti, italiani e stranieri ed attorno all’area della sparatoria ci sono - oltre alle case - diverse strutture ricettive, oltre a bar e ristoranti; molti hanno sentito gli spari e si sono messi al riparo, nessun passante fortunatamente è rimasto coinvolto.