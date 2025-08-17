Dolore e commozione per la morte di Pippo Baudo. "La sua ironia resterà per sempre nella memoria di tutti"

Dolore e commozione davanti al Campus Biomedico di Roma, dove si è spento a 89 anni Pippo Baudo. Si sono radunati anche una piccola folla di fan e visitatori del nosocomio che hanno voluto rendere omaggio al grande maestro della televisione italiana. «E' un onore poter stare qui e rendere omaggio a questo personaggio unico - racconta una donna - mi viene in mente un ricordo troppo simpatico con Benigni, resterà per sempre nella memoria di tutti con la sua ironia».

Per molti Baudo non è stato solo un conduttore, ma l’artefice stesso del piccolo schermo: «La televisione l’ha creata lui, ha inventato un linguaggio e un modo nuovo di raccontare - spiegano alcuni - ogni festival era diverso dall’altro, un cambiamento continuo che rimarrà nei nostri cuori». Non manca anche un pensiero più intimo, che guarda al senso della vita: «L'età non conta. Albano stamattina ha parlato di sorella morte, ed è vero: arriva per tutti, ma Pippo ci lascia un segno indelebile». Un segno fatto di sorrisi, carisma e ricordi che non sbiadiranno: «Era un grande uomo - aggiunge un’altra fan - l’ho conosciuto da giovane quando ero arrivata in Italia, mi ha sempre colpito la sua forza e la sua capacità di arrivare al cuore della gente. Rimarrà con noi per sempre», ha concluso.