I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì nella "sua" Militello in Val di Catania. La camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì, alle 16, nel Santuario Madonna della Stella nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, in Sicilia : lo ha riferito il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1. Il santuario è una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 distrusse l’antica Basilica di Santa Maria della Stella.

Sarà il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera. Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20 (salvo prolungarsi per permettere alle persone ancora in fila di accedere); dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.

«C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita», ha riferito il sindaco ribadendo che il giorno delle esequie sarà lutto cittadino

Così don Giuseppe Luparello: il funerale «sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri». Don Giuseppe ha spiegato che Baudo «era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman».