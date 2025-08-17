“Li ho inventati io!”: da Eros Ramazzotti a Giorgia e Laura Pausini, le star lanciate da Pippo Baudo. Katia Ricciarelli: “Sono sconvolta”

La morte di Pippo Baudo, a 89 anni, ha scatenato una valanga di emozioni non solo tra colleghi e istituzioni, ma soprattutto tra gli artisti che il “re dei presentatori” ha scoperto, incoraggiato e portato sul palco. Voci e volti che hanno costruito la storia della musica e dello spettacolo italiani e che, oggi, lo ricordano con affetto e gratitudine.

Ramazzotti: «Padre dell’anima artistica»

Tra i più toccanti messaggi quello di Eros Ramazzotti, che affida ai social parole intrise di riconoscenza: «Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita. Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente». L’artista ha condiviso la foto che lo ritrae giovanissimo, vincitore di Sanremo con accanto Baudo. «Se il destino mi ha dato un padre di sangue – aggiunge – tu sei stato il padre dell’anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano».