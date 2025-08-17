“Li ho inventati io!”: da Eros Ramazzotti a Giorgia e Laura Pausini, le star lanciate da Pippo Baudo. Katia Ricciarelli: “Sono sconvolta”

La morte di Pippo Baudo, a 89 anni, ha scatenato una valanga di emozioni non solo tra colleghi e istituzioni, ma soprattutto tra gli artisti che il “re dei presentatori” ha scoperto, incoraggiato e portato sul palco. Voci e volti che hanno costruito la storia della musica e dello spettacolo italiani e che, oggi, lo ricordano con affetto e gratitudine.
Ramazzotti: «Padre dell’anima artistica»
Tra i più toccanti messaggi quello di Eros Ramazzotti, che affida ai social parole intrise di riconoscenza: «Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita. Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente». L’artista ha condiviso la foto che lo ritrae giovanissimo, vincitore di Sanremo con accanto Baudo. «Se il destino mi ha dato un padre di sangue – aggiunge – tu sei stato il padre dell’anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano».
La gratitudine delle grandi figure femminili
Gianna Nannini lo saluta con poche parole: «Ciao Pippo, sei sempre un grande spettacolo».
Più lunga e commossa la riflessione di Bianca Guaccero, che al fianco di Baudo visse l’esperienza di Sanremo 2008: «Mi hai inventata tu. Ti sarò sempre grata di tutto. Non ti dimenticherò mai».
Sabrina Ferilli, che proprio grazie a Baudo mosse i primi passi televisivi, ha ricordato: «Devo molto a quest’uomo. Grazie».
Anche Giorgia, scoperta da Pippo a Sanremo Giovani, affida a Instagram il suo dolore: «Mi consola che le cose ce le siamo dette fino all’ultimo. Sei stato fondamentale per la nostra cultura, ci hai inventati tu. Siamo tutti tristi oggi».
Laura Pausini, una delle “creature” più amate di Baudo, non trattiene l’emozione: «32 anni fa mi ha cambiato la vita scegliendomi tra le nuove voci di Sanremo. Da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. Pippo grazie, da tua pupilla e da tua amica. Ti voglio tanto bene».
Il ricordo degli amici di sempre e dell'ex moglie
Gianni Morandi, con cui condivise decenni di televisione e musica, sottolinea: «Un maestro, un musicista, un conduttore, un organizzatore straordinario. Mi aiutò a superare il mio periodo di crisi agli inizi degli anni ’80 con i suoi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie per la tua amicizia, ti vorrò sempre bene».
Anche l’ex moglie, Katia Ricciarelli, non ha nascosto la commozione: «Sono sconvolta. Era il più grande di tutti, sempre disponibile verso i giovani. Mi dispiace tantissimo. Quando ci siamo rivisti all’Arena di Verona ci siamo abbracciati e non c’era bisogno di parlare».
Un’eredità che resta
Le testimonianze di chi lo ha incontrato e di chi da lui è stato lanciato confermano l’impronta indelebile lasciata da Pippo Baudo nello spettacolo italiano. Non solo un conduttore, ma un talent scout, un padre artistico e un punto di riferimento. La sua voce, il suo coraggio e il suo fiuto per i talenti continueranno a risuonare nella memoria degli artisti e del pubblico che lo hanno amato.
