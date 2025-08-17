Papa Leone predica la pace: “Portiamo nel mondo il fuoco dell’amore, non quello delle armi”

Un invito alla speranza e alla fraternità è giunto da Papa Leone XVI durante la messa celebrata ad Albano, alla quale hanno partecipato gli operatori della Caritas locale insieme ai loro assistiti.

Nell’omelia il Pontefice ha richiamato l’importanza di non vivere per sé stessi, ma di farsi portatori di un messaggio nuovo:

«Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. Questo no. Ma il fuoco dell’amore, che si abbassa e serve, che oppone all’indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontà, che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo».

Il Papa ha sottolineato come questo fuoco possa «costare incomprensione, scherno, persino persecuzione», ma che «non c'è pace più grande di avere in sé la sua fiamma».

Ha quindi invitato a superare i pregiudizi e le paure che creano emarginazione: «Abbattiamo i muri. Solo insieme, solo diventando un unico Corpo in cui anche il più fragile partecipa in piena dignità, siamo il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio».