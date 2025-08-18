Fiamme sull'aereo in volo, atterraggio d’emergenza a Brindisi: salvi i 273 passeggeri

Momenti di tensione a bordo di un Airbus A320 della compagnia aerea Condor, il volo DE 3665, costretto nella serata di sabato 16 agosto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Brindisi. L’aereo, decollato da Corfù e diretto a Düsseldorf, ha registrato un grave problema tecnico poco dopo la partenza: il motore destro ha preso fuoco davanti agli occhi dei passeggeri.

A bordo si trovavano 273 viaggiatori e otto membri dell’equipaggio. Il volo sarebbe dovuto arrivare in Germania intorno alle 21:35, ma la situazione ha imposto al comandante di dirottare immediatamente verso lo scalo pugliese.

Secondo quanto riferito dall’emittente tedesca WDR, diversi passeggeri hanno assistito a improvvise fiammate fuoriuscire dalla turbina destra, immagini che hanno trovato conferma nei numerosi video diffusi sui social.

Un portavoce della compagnia aerea ha chiarito che si è trattato di un fenomeno di combustione esterna al motore, senza conseguenze per l’incolumità di chi era a bordo. Nessun ferito è stato infatti segnalato.