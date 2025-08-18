Il feretro di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie per la camera ardente. I funerali mercoledì nella "sua" Militello in Val di Catania. Diretta su Rai1

Dopo il momento di raccoglimento privato che si è svolto ieri al Policlinico Campus Biomedico, un tributo voluto dai vertici Rai e riservato esclusivamente alla famiglia e agli amici più stretti, Roma è pronta a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Il feretro è giunto al Teatro delle Vittorie dove è stata allestita la camera ardente. E intanto sono già arrivati a rendere omaggio al re della Tv il ministro degli esteri Antonio Tajani, Mara Venier e Lorella Cuccarini.

La camera ardente resterà aperta dalle 10 di oggi fino alle 20; dalle 9 di domani fino alle 12. Poi, il trasferimento nella sua amata Sicilia.

I funerali mercoledì a Militello in Val di Catania

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì, alle 16, nel Santuario Madonna della Stella nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, in Sicilia: lo ha riferito il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1. Il santuario è una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 distrusse l’antica Basilica di Santa Maria della Stella. I funerali saranno trasmessi dal Tg1. «C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita», ha riferito il sindaco ribadendo che il giorno delle esequie sarà lutto cittadino