Il padre picchia la madre a Modica, la figlia chiama il 112: allontanato da casa

Una ragazza minorenne ha telefonato al 112 raccontando che il padre aveva picchiato la madre nell’abitazione familiare, a Modica (Ragusa). La polizia, lo scorso aprile, ha avviato subito le indagini sulla base delle quali il gip di Ragusa, su richiesta della procura, ha emesso la misura dell’allontanamento dalla casa familiare dell’uomo di 50 anni indagato per maltrattamenti in famiglia, con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico. Secondo gli investigatori i maltrattamenti andavano avanti dal 2014.