In un comune del Friuli da dieci anni non nasce un bimbo. L'inverno demografico è sempre più rigido

Drenchia (Udine) non vanta soltanto il primato di essere il più piccolo comune del Friuli Venezia Giulia ma anche quello dove l'inverno demografico è più rigido: l'ultima nascita iscritta all' anagrafe risale al 2015, dieci anni fa.

Lo riporta il quotidiano Il Piccolo che dedica oggi un ampio servizio al calo delle nascite in Fvg.

Lento e inesorabile declino per Drenchia, a Nord Est del Friuli Venezia Giulia, a ridosso del confine con la Slovenia, dove negli ultimi 40 anni si è passati da 1128 a 89 abitanti. Per giunta, quel bambino nato dieci anni fa non abita più a Drenchia, dove i residenti più giovani hanno 14 anni, gli under 40 sono soltanto otto e più di metà della popolazione si colloca nella fascia degli over 65, specifica Il Piccolo.

Una situazione diffusa: sono 9 i paesi che non hanno registrato nati nel 2024, qualcuno non lo fa da cinque anni mentre altri centri hanno perso il 10 per cento dei residenti.