Incendio in una palazzina a Rivalta, morta la 28enne Eleonora Magnarello. Ricoverato il papà

E’ morta a 29 anni nell’incendio che ha divorato la sua casa e i tanti, tantissimi oggetti che la popolavano come un bazar, un mercatino, un luogo della memoria. Erano le 21:30 quando le fiamme hanno cominciato a crescere al secondo piano di una villetta di Rivalta, località di 20mila abitanti a una quindicina di chilometri da Torino. Dentro l'appartamento c'erano Eleonora Magnarello con il papà, Gian Carlo, 67 anni.
Il primo a intervenire è stato un vigilante che, mentre andava al lavoro, ha visto il fumo ed è salito di sopra: è riuscito a portare fuori Gian Carlo, ma per la giovane donna non ha potuto fare nulla. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con i carabinieri, hanno faticato per estrarla dalla camera dove era rimasta priva di sensi: il volo in elicottero verso l'ospedale Cto si è rivelato inutile.
Il papà, invece, è stato ricoverato a Rivoli: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gian Carlo ed Eleonora erano seguiti dal centro di salute mentale di Orbassano. A quanto si ricava dalle testimonianze dei conoscenti, la vita di lui, di lei o forse di entrambi era scandita da un’abitudine: l’accumulazione compulsiva.
Quello che entrava in casa non usciva più: giornali vecchi, cd, soprammobili, qualsiasi cosa. Gli specialisti la chiamano 'disposofobià e la considerano un disturbo, una manifestazione di un disagio psicologico. La quantità di masserizie bruciate ha impressionato i soccorritori. Ora saranno svolti degli accertamenti. La famiglia al primo piano è stata evacuata ieri sera e ha trovato ospitalità da parenti, mentre lo stabile è stato messo sotto sequestro. L'origine dolosa dell’incendio, comunque, sembra da scartare. Quello di Rivalta è il terzo incendio in tre giorni in una casa di Torino e circondario. Il 15 agosto a Villar Dora è morto un novantenne: c'è stato un corto circuito, si è levato un fumo denso e le finestre dell’alloggio, nonostante la calura, erano chiuse. Il 16 agosto, nel capoluogo subalpino, a morire è stato un novantacinquenne: si ipotizza che lui stesso abbia dato fuoco ai mobili per togliersi la vita. Nella notte fra il 15 e il 16 agosto un 44 enne è morto a Chiavazza, una frazione di Biella, nel seminterrato di una palazzina dove stava dormendo. I testimoni hanno detto che prima di vedere le fiamme hanno sentito un boato. Sette persone sono rimaste intossicate.
