Incendio in una palazzina a Rivalta, morta la 28enne Eleonora Magnarello. Ricoverato il papà

E’ morta a 29 anni nell’incendio che ha divorato la sua casa e i tanti, tantissimi oggetti che la popolavano come un bazar, un mercatino, un luogo della memoria. Erano le 21:30 quando le fiamme hanno cominciato a crescere al secondo piano di una villetta di Rivalta, località di 20mila abitanti a una quindicina di chilometri da Torino. Dentro l'appartamento c'erano Eleonora Magnarello con il papà, Gian Carlo, 67 anni.

Il primo a intervenire è stato un vigilante che, mentre andava al lavoro, ha visto il fumo ed è salito di sopra: è riuscito a portare fuori Gian Carlo, ma per la giovane donna non ha potuto fare nulla. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con i carabinieri, hanno faticato per estrarla dalla camera dove era rimasta priva di sensi: il volo in elicottero verso l'ospedale Cto si è rivelato inutile.

Il papà, invece, è stato ricoverato a Rivoli: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gian Carlo ed Eleonora erano seguiti dal centro di salute mentale di Orbassano. A quanto si ricava dalle testimonianze dei conoscenti, la vita di lui, di lei o forse di entrambi era scandita da un’abitudine: l’accumulazione compulsiva.