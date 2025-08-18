Lino Banfi lancia proposta di intitolare a Pippo Baudo il Teatro delle Vittorie

Lino Banfi, dopo aver reso omaggio a Pippo Baudo, ha lasciato la camera ardente del teatro delle Vittorie accompagnato dal direttore generale della Rai Roberto Sergio. E ha lanciato la proposta: «Roberto, perchè non intitolate il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?». E quindi, rivolgendosi ai cronisti presenti ha aggiunto, nella sua nota parlata barese: «Io la proposta l’ho lenciata «. Roberto Sergio ha risposto: «ne parleremo in Consiglio di amministrazione».

«Ricordi? A migliaia... eravamo le quattro B.... Baudo, Banfi, Bergoglio, Berlusconi... Sono rimasto solo io ahimè. Non voglio dire che ci vediamo presto, caro Pippo, ti voglio bene ma ... c'è tempo». Così Lino Banfi arrivando alla camera ardente di Pippo Baudo.