Militello, il borgo dei borghi di Pippo Baudo. Disse: "Sono onorato che il mio nome sia collegato al mio paese"

E poi le chiese, un barocco eccezionale perché fa parte della Val di Noto che è il centro del barocco siciliano. Tre parrocchie, San Benedetto, Santissimo Salvatore e poi Santa Maria della stella». Ed è proprio a Santa Maria della Stella che ha voluto gli fosse dato l'ultimo saluto.

«Militello? Uno dei borghi più belli della Sicilia». Parola di Pippo Baudo nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936 che ha sempre mantenuto un rapporto costante con le sue radici siciliane dicendo: «Per me è un grande onore che il mio nome si colleghi a Militello». «Ritengo che il mio paese che è una vera e propria città sia un borgo bellissimo - ricordava l’autore televisivo - Una villa comunale tenuta molto bene, piena di verde.

«Il mio Militello è un grande borgo votatelo» disse Baudo in occasione di una edizione del concorso televisivo legato alla trasmissione Kilimangiaro di Rai tre, «Borgo dei borghi», quando i telespettatori sono chiamati a votare per il paesino più bello d’Italia. E proprio nell’aprile di quest’anno il paese di Pippo Baudo è stato il più votato diventando il «Borgo dei borghi 2025», così come lui aveva invitato a fare. Militello era stato inserito dal 2002 nell’associazione dei Borghi più Belli d’Italia e riconosciuto patrimonio Unesco per il suo straordinario Barocco.

Il paese, che conta meno di 7000 abitanti e dista circa un’ora sia dal suo capoluogo Catania che da Siracusa, è un agglomerato di case moltissime antiche, stradine, ricco di palazzi nobiliari, circondato da una natura florida dove spiccano le cascate dell’Oxena, un percorso naturale che attrae visitatori da tutta Europa. Nelle campagne vengono coltivati i fichi d’india che vengono trasformati in mostarda celebrata ogni anno nella sagra autunnale. E sulla propria pagina ufficiale su Facebook il comune dedica un post con tante foto a Pippo Baudo: da quando era bambino e faceva il chierichetto e via via seguendo la sua sfolgorante carriera fino a poco tempo fa. C'è già chi invoca l'intitolazione di una strada o di una piazza di Militello al "grande Pippo nazionale».