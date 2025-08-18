Perché i fulmini in Italia uccidono ancora: ecco le zone più colpite e le regole salva-vita

Sono oltre 1 milione i fulmini che si abbattono ogni anno sull'Italia uccidendo in media 20 persone all’anno, con il numero di vittime che negli ultimi anni è in calo. E’ di oggi la notizia di un motociclista deceduto oggi in Salento, mentre ieri è stato gravemente ferito un 15enne in Abruzzo. Le aree più colpite dai fulmini, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), sono il Friuli, la regione dei laghi lombardi, la zona di Roma e in genere i rilievi prealpini e appenninici.

Leggi anche Maltempo, 42enne motociclista muore folgorato da un fulmine in Salento

Comunque, più in generale, non ci sono in Italia zone esenti dal rischio dei fulmini. «Sono in aumento e legati alla produzione di fulmini i cosiddetti temporali autorigeneranti, che tendono a permanere su una stessa zona anche per diverse ore - ha detto il fisico dell’atmosfera Teodoro Georgiadis, dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr) -. La loro formazione è dovuta alla forte evaporazione dei mari, che è sempre maggiore: le masse d’aria cariche di umidità salgono in quota, e assieme alle temperature superficiali fanno a innesco a questi fenomeni».