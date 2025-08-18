Uomo colpito con il taser nel Genovese: 41enne si accascia e muore. E' la seconda vittima in due giorni

Un uomo di 41 anni è morto a Sant'Olcese, comune nell’entroterra di Genova, dopo essere stato colpito da un taser in dotazione ai carabinieri. Da quanto si apprende, l’uomo, un cittadino albanese, avrebbe dato in escandescenze nel proprio appartamento in località Manesseno, forse durante una lite domestica, tanto da indurre i vicini a chiamare le forze dell’ordine. Per fermarlo i militari avrebbero tentato di colpirlo tre volte, la prima a vuoto. Alla seconda scarica ricevuta l’uomo si sarebbe accasciato al suolo.

Leggi anche Fermato col taser, indagati due carabinieri a Olbia per la morte del 57enne Gianpaolo De Martis

I militi del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta e nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Un altro caso analogo si è verificato ieri ad Olbia, in provincia di Sassari. Per fare luce sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta. Giovedì sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Gianpaolo Demartis, l’uomo di 57 anni, originario di Bultei, morto dopo essere stato colpito col taser dai carabinieri.