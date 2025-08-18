Video di Stefano De Martino sul web, scattano le denunce anche per post offensivi sui social

È battaglia legale per i video che riprendono momenti di intimità tra il noto conduttore televisivo Stefano De Martino e la compagna, carpiti illecitamente dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione romana e diffusi sul web. Sono scattate infatti le denunce, anche nei confronti di chi ha pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e contro gli utenti che conservano quelle immagini. La denuncia presentata dallo showman dai suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma è comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili.

Il video - che dopo l’intervento legale sarebbe già stato rimosso da alcuni link - sarebbe stato acquisito da uno o più hacker che hanno violato il sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione romana del conduttore televisivo, compromettendo la sua privacy. Gli avvocati hanno lanciato un appello a cancellare foto/video privati pubblicati senza consenso: gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati gestendo i dati personali altrui e contribuendo tra l’altro a sviluppare un mercato illecito e pericoloso. Con la denuncia i due legali chiedono agli inquirenti accertamenti finalizzati a impedire la diffusione del video ipotizzando il reato di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».