Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Video di Stefano De Martino sul web, scattano le denunce anche per post offensivi sui social

Video di Stefano De Martino sul web, scattano le denunce anche per post offensivi sui social

di

È battaglia legale per i video che riprendono momenti di intimità tra il noto conduttore televisivo Stefano De Martino e la compagna, carpiti illecitamente dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione romana e diffusi sul web. Sono scattate infatti le denunce, anche nei confronti di chi ha pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e contro gli utenti che conservano quelle immagini. La denuncia presentata dallo showman dai suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma è comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili.

Il video - che dopo l’intervento legale sarebbe già stato rimosso da alcuni link - sarebbe stato acquisito da uno o più hacker che hanno violato il sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione romana del conduttore televisivo, compromettendo la sua privacy. Gli avvocati hanno lanciato un appello a cancellare foto/video privati pubblicati senza consenso: gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati gestendo i dati personali altrui e contribuendo tra l’altro a sviluppare un mercato illecito e pericoloso. Con la denuncia i due legali chiedono agli inquirenti accertamenti finalizzati a impedire la diffusione del video ipotizzando il reato di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».

Gli eventuali risarcimenti - fanno sapere il conduttore televisivo e i suoi avvocati - saranno devoluti in beneficenza a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo: le ricerche degli avvocati hanno infatti consentito di individuare anche una serie di commenti dal contenuto offensivo nei suoi confronti e dei familiari.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province