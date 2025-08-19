Pippo Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro Delle Vittorie: il feretro è partito per Militello

È stata chiusa la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. Il feretro del celebre conduttore televisivo scomparso all’età di 89 anni dovrà ora affrontare il suo ultimo viaggio verso Militello in Val di Catania, dove Baudo era nato. I funerali si terranno domani alle 16 presso il Santuario di Santa Maria della Stella.

All’esterno dal Teatro delle Vittorie una folla di cittadini e ammiratori ha accolto l’uscita del feretro con un applauso. I presenti hanno applaudito il feretro anche al momento della partenza del carro funebre, diretto sotto l’ufficio di Baudo, in via della Giuliana, prima di iniziare il viaggio verso Militello in Val di Catania.