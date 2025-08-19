Blitz anti-droga a Catania, undici arresti: sequestrati oltre 1.200 dosi di crack, cocaina e marijuana

La polizia di Stato ha intensificato, negli ultimi giorni, le attività di controllo e repressione del fenomeno dello spaccio di droga in città. Nella settimana di Ferragosto, infatti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno passato in rassegna tutti i quartieri catanesi per monitorare, palmo a palmo, soprattutto quelle aree cittadine in cui, in passato, sono stati registrati casi di spaccio di sostanze stupefacenti, in modo da individuare eventuali pusher e da eliminare dal mercato potenziali fonti di guadagno per la criminalità.

Inoltre, sono stati effettuati molteplici controlli su strada e sono state eseguite, in momenti differenti della giornata, alcune perquisizioni a sorpresa in diverse abitazioni, in particolar modo nei quartieri di San Berillo Nuovo, Librino, San Cristoforo e San Giovanni Galermo.

Grazie alle diverse e capillari attività di controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato complessivamente 11 persone, tutte catanesi, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e hanno sequestrato oltre 1.200 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e marijuana, per un potenziale giro d’affari di svariate migliaia di euro.