Colpisce la ex con una bottigliata alla testa, denunciato un uomo nel Reggiano

Ha colpito la ex alla testa con una bottigliata, subito dopo averla vista accompagnata alla macchina da un amico dopo una serata conviviale.

È successo a Quattro Castella, nel Reggiano, dove un 48enne è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Reggio Emilia, con l’accusa di lesioni personali aggravate. I due ex si erano trovati a trascorrere una serata insieme ad amici comuni. Ma quando l’uomo ha visto che la donna veniva accompagnata all’auto da un altro, si è scagliato contro di lei sorprendendola alle spalle con una bottigliata, dopo averle versato anche del vino addosso.

La vittima ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in dieci giorni, dopo la prognosi stilata dal pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove è andata per ricevere le cure mediche. Da qui la denuncia ai carabinieri di Quattro Castella.