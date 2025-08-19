Detenuto picchia sei agenti, ricoverati in ospedale a Palermo

Un detenuto ha picchiato sei agenti nel carcere Pagliarelli a Palermo: i feriti sono stati trasportati tutti in ospedale con fratture e contusioni. Il carcerato aveva appiccato le fiamme nella sua cella. Una volta che i poliziotti penitenziari sono intervenuti il detenuto nigeriano li ha picchiati con un tondino di ferro preso dalla finestra della cella della sezione di massima sicurezza.

Uno dei poliziotti ha una frattura scomposta al metatarso. L’aggressore sarebbe stato trasferito recentemente dal carcere Cerulli di Trapani per «questioni di ordine e sicurezza». Già la scorsa settimana l’uomo si sarebbe reso protagonista di altri comportamenti violenti, in qualche modo contenuti dagli agenti di polizia penitenziaria, ed era stato messo alcuni giorni in isolamento.