Finge di essere un carabiniere e si intrufolata in casa di una 94enne, un arresto nel Palermitano

I carabinieri della stazione di Balestrate, nel Palermitano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine per reati quali estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo si era finto un appartenente all’Arma per truffare un’anziana di 94 anni, residente nel centro cittadino. E’ stata la figlia della vittima, accortasi del raggiro in corso, a contattare direttamente il comandante della stazione. Diverse pattuglie, coordinate dalla Compagnia di Partinico, sono immediatamente confluite presso l’abitazione della donna e hanno sorpreso il 50enne ancora all’interno dell’appartamento. L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, aveva inscenato una falsa perquisizione, convincendo la 94enne a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di doverne accertare la provenienza. Scoperto e messo alle strette, ha tentato la fuga, abbandonando la refurtiva, ma è stato bloccato sull'uscio dai militari. Durante le fasi dell’arresto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Decisivo è stato anche l’intervento di un passante, che ha collaborato con i carabinieri nel contenere l’aggressore. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Palermo con l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

