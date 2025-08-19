Grave incidente sull'Aurelia, un tir si scontra con un'auto e sfonda la parete di un caseificio: un morto

Un drammatico incidente è avvenuto sull'Aurelia, al km 134, in località La Torba, nel tratto compreso tra Capalbio e Ansedonia, in provincia di Grosseto. Un tir ha colpito un'automobile e, dopo aver perso il controllo, è finito contro un caseificio, sfondandone la parete e causando il crollo parziale del tetto.
Le vittime e i feriti
Il conducente dell'auto, un uomo di 59 anni residente a Roma, è purtroppo deceduto. Era l'unica persona a bordo del veicolo.
L'autista del tir, un 58enne di nazionalità rumena, è rimasto ferito. Ricoverato in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto, non è in pericolo di vita. È stato anche accertato un secondo ferito: una persona che si trovava all'interno del caseificio ed è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Orbetello.
Tre persone presenti nell'edificio al momento dell'impatto sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente e a uscire prima del crollo.
I soccorsi e la viabilità
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo pesante, verificare la stabilità della struttura e recuperare la salma. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che tuttavia è rientrato senza intervenire.
L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause esatte della dinamica dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale e dei Carabinieri.
