Il 58enne Ciro Luongo, ispettore di Polizia, ucciso con un’arma a Melito di Napoli. Fermato il figlio della compagna

Un omicidio maturato in ambito familiare scuote Melito di Napoli. In un appartamento di viale delle Margherite è stato trovato senza vita Ciro Luongo, 58 anni, ispettore di polizia, ucciso con diverse coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo sarebbe stato il figlio ventunenne della compagna, al termine di una lite.

Il giovane, inizialmente fuggito, è stato successivamente rintracciato e condotto in caserma dai carabinieri. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo le dinamiche e il movente di quanto accaduto.