L'Aquila entro l'anno la riapertura del ponte Belvedere, simbolo del sisma

La riconsegna dei lavori rientra tra gli obiettivi in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura

Il Comune punta a riaprire entro l'anno il ponte Belvedere, danneggiato dal sisma del 2009 e
diventato nel tempo uno dei simboli della tragedia che sconvolse il capoluogo abruzzese. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Raffaele Daniele, a margine di una conferenza a palazzo Margherita. «È stata montata la terza parte del ponte - ha detto - presto la città riavrà un’infrastruttura iconica e fondamentale per la viabilità».

Il ponte rappresenta una infrastruttura strategica di collegamento da e per il centro storico del capoluogo. La riconsegna dei lavori rientra tra gli obiettivi in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura.

