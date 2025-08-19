L'Aquila entro l'anno la riapertura del ponte Belvedere, simbolo del sisma

Il Comune punta a riaprire entro l'anno il ponte Belvedere, danneggiato dal sisma del 2009 e

diventato nel tempo uno dei simboli della tragedia che sconvolse il capoluogo abruzzese. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco Raffaele Daniele, a margine di una conferenza a palazzo Margherita. «È stata montata la terza parte del ponte - ha detto - presto la città riavrà un’infrastruttura iconica e fondamentale per la viabilità».

Il ponte rappresenta una infrastruttura strategica di collegamento da e per il centro storico del capoluogo. La riconsegna dei lavori rientra tra gli obiettivi in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura.