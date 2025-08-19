L'ultimo viaggio di Pippo Baudo, accolto nella sua Militello: dirette tv per i funerali. Il sindaco: amava la gente, era uno di noi

Il feretro di Pippo Baudo, benedetto, ha lasciato il teatro delle Vittorie a Roma tra gli applausi ed è arrivato a Militello in Val di Catania, il paese barocco che l’autore televisivo ha portato sempre nel cuore. Nel Comune a un’ora da Catania le esequie che si svolgeranno domani pomeriggio (20 agosto) alle 16 nella chiesa di santa Maria della Stella. Il carro funebre è partito dal rione Prati tra gli onori delle forze dell’ordine, e le note di Donna Rosa. Poi è passato davanti agli uffici del presentatore in via della Giuliana. Poi ha percorso circa 850 chilometri per raggiungere tra le 22 e la mezzanotte il Santuario di Santa Maria della Stella, dal 2002 patrimonio dell’umanità Unesco. Ha attraversato lo Stretto di Messina in traghetto tra la commozione dei passeggeri. L’organizzazione del viaggio è stata curata in collaborazione con il Viminale per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

Ad accompagnare la salma, su un’altra auto, c'è la collaboratrice storica di Baudo, Dina Minna. Il feretro dopo l’arrivo sarà sistemato nella chiesa e domani verso le 9 sarà aperta la camera ardente dove è previsto un afflusso di migliaia di persone. Le esequie cominceranno alle 16 e saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia. A Militello è tutto pronto dopo le riunioni del sindaco Giovanni Burtone che è anche deputato regionale Pd, con prefetto e vertici delle forze dell’ordine. Nella chiesa potranno entrare circa trecento persone i familiari di Baudo, gli amici più stretti, rappresentanti istituzionali, ci saranno il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, e il presidente della Regione Renato Schifani, e i giornalisti. Le migliaia di persone attese potranno seguire i funerali dal maxischermo montato in piazza santa Maria della Stella.