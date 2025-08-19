Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Meteo, maltempo in arrivo al Nord e al Centro con piogge e temperature giù di 10 gradi. Caldo al Sud

Da mercoledì 20 agosto crollano le temperature, anche di 10 gradi, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro. Solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

«Le prossime ore vedranno l’ultima impennata delle temperature su gran parte del paese con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente supereremo i 33°C - afferma Tedici - .Tra qualche giorno le massime saranno altri 10°C in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40°C passeremo ai 25°C durante le ore centrali del giorno». Per il metereologo si verificherà «pioggia abbondante e accompagnata da fenomeni violenti» perchè «il calore accumulato dal 7 agosto in poi con 40°C continui su alcune zone del Centro-Nord si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali». Inoltre, aggiunge Tedici, «la circolazione ciclonica in arrivo potrà causare anche alcune Supercelle, a causa del wind-shear (differenza di direzione del vento alle varie quote), cioè quei temporali capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti».

"Temiamo forti rovesci sin da mercoledì su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio-sera anche verso il Triveneto - sottolinea l'esperto - Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro. Durante questa fase perturbata le massime scenderanno, dunque, anche di 10°C al Centro-Nord. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento».

Martedì 19. Al Nord: sole; temporali più presenti sulle Alpi, in pianura al Nord-Ovest entro sera. Al Centro: sole; occasionali temporali sulle zone montuose. Al Sud: prevalenza di sole ovunque.

Mercoledì 20. Al Nord: forti temporali e calo termico da Ovest verso Est. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso.

Giovedì 21. Al Nord: ancora temporali e ulteriore calo termico. Al Centro: maltempo con temporali e crollo termico. Al Sud: instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. Tendenza: ancora rovesci sparsi venerdì, weekend in prevalenza soleggiato ma con qualche acquazzone, temperature in diminuzione.

