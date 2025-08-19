Morte misteriosa per un imprenditore padovano: potrebbe trattarsi di "mucca pazza"

Si torna a parlare del virus della "mucca pazza": a farne le spese, probabilmente, un imprenditore 61enne del Padovano, Edoardo Righetto, morto il 12 agosto scorso nell'ospedale cittadino dov'era ricoverato da alcuni giorni a causa di un’encefalopatia da prioni, proteine presenti nel cervello.

A riportare la notizia è il Corriere del Veneto dal quale si apprende che "le effettive cause del decesso saranno rese note solo tra qualche mese, al termine del completamento di tutti gli esami oltre all'autopsia".

L'infezione virale che ha colpito l'uomo sarebbe ricollegabile a una patologia degenerativa molto rara (l’incidenza è di uno o due casi per milione di persone all’anno) balzata agli onori delle cronache a cavallo dell’attuale millennio a causa della «mucca pazza»: la forma più comune di tali encefalopatie è infatti la malattia di Creutzfeldt-Jakob, e una delle sue varianti è legata alla trasmissione del morbo tramite l’ingestione di carne contaminata.