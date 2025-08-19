Pippo Baudo, riaperta la camera ardente: ci sono Chiambretti e Amadeus. "Erede? Non ce n'è uno. Solo Fiorello può fare varietà come lui"

«Ho passato 25 anni nella famiglia Rai e 25 anni non si dimenticano in un anno, quindi questo luogo per me è come rientrare a casa. Quelli di chi ha lavorato per tanti anni in questa azienda, come per chi è stato in questo teatro, sono ricordi che non che rimangono per sempre». La somiglianza tra il percorso di Pippo Baudo e quello di Amadeus emerge facilmente dalle domande rivolte al conduttore che, circondato da telecamere e giornalisti appena uscito dal Teatro delle Vittorie, risponde con gli occhi lucidi dopo aver reso omaggio alla salma di Pippo Baudo. «Sarebbe una cosa giustissima, bellissima» intitolare il Delle Vittorie a Baudo, secondo lui. «Pippo era affezionato a questo teatro - ha aggiunto Amadeus -, ma chi vi ha lavorato inevitabilmente lascia un pezzo di cuore. Sta a noi, alla televisione, fare in modo che vengano ricordati e che esistano il più a lungo possibile, per sempre». Esiste un erede di Baudo? «Non c'è l’erede di Baudo, non c'è l'erede di Costanzo, non c'è l’erede di Mike Bongiorno, non c'è l'erede di questi nomi, non c'è l’erede di Raffaella Carrà, non c'è semplicemente perché erano unici - ha risposto -. Poi ecco, parlando di Rosario Fiorello, è chiaro che Rosario è uno che può fare il varietà, se noi pensiamo al varietà, al grande varietà della Rai, l’unico nome secondo me che può fare questo è Rosario». Amadeus ha ricordato quella volta che prima dei suoi Festival di Sanremo «in un ristorante non lontano da qui mi chiese di sedermi al suo tavolo - ha aggiunto -. Io ancora non dovevo fare Sanremo. Era aprile, me lo dissero ad agosto o giù di lì. Non dimenticherò mai, lui mi disse, 'Tu devi fare Sanremo e casomai ti venisse chiesto devi fare così'. E mi elencò tutta una serie di cose che io ho stampato nella mia mente da quel giorno, come veramente dei comandamenti da osservare. Quella cosa non accadde per caso». Tra i consigli, «di fare le cose con grande passione, grande amore e rispetto per la gente a casa. Il rispetto è una cosa fondamentale, al di là poi dei consigli pratici per mettere in piedi». La televisione di Pippo era «una televisione bellissima, era avanti - ha concluso -. Tutti possono essere in televisione, ma pochissimi la fanno».

Chiambretti: "Baudo era un rivoluzionario, ha affrontato con coraggio la malattia"

«Come per la Carrà, come per Frizzi, Baudo è una persona che ha reso grande questa azienda e l'azienda lo deve ricordare al meglio. Non basterà uno spettacolo, ma intitolare questo teatro che l’ha visto protagonista per anni e ci ha visti tutti insieme a lui protagonisti... Meriterebbe il suo nome». Lo ha detto Piero Chiambretti, arrivando alla camera ardente in ricordo di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, riaperta stamattina alle 9 e prevista fino alle 12. Baudo era «considerato un conservatore, mentre invece è stato rivoluzionario - ha aggiunto -. Perché andando a rileggere, vedere in queste ore sui teleschermi che cosa ha fatto? Ha inventato, non reinventato. Ha inventato la televisione italiana e per me è stato è stato un colpo molto duro quello di dover venire qui stamattina». «Io ho fatto un Festival con Mike nel '97 ed era il primo Festival del dopo-Baudo e poi ho fatto l’ultimo Festival con Baudo nel 2008 - ha detto -. Un’esperienza doppia, perché sembrava che non si potesse fare il Festival senza Baudo e comunque si è sentita la mancanza, anche se quel Festival fu molto importante. E poi quell'ultimo Festival più difficile, dove ho visto un Baudo diverso, perché non è stato uno vincente. Ma anche in quel caso fu un grande gentiluomo che ha saputo assolutamente mostrare la propria faccia di fronte a un risultato non sufficientemente trionfale, prendendosi le proprie responsabilità». Chiambretti ha ricordato il fatto che Baudo fosse «divertente anche quando non parlava, perché nel privato spesso usava la faccia, le smorfie, gli occhi che dicevano tantissimo». L'aneddoto scelto dal conduttore è uno «spiritoso, in una situazione come questa anche lui vorrebbe sdrammatizzare». I due andavano dallo stesso dentista, «e io ne ho il terrore, anche quando dovevo fare solo la pulizia dei denti mi facevo fare dosi da cavallo di anestesia, mentre lui apriva la bocca e dormiva». Era «coraggioso, sprezzante del dolore. E credo che anche nella malattia che aveva da molto tempo, l’abbia vissuta come sempre, con coraggio e con la voglia di riprendersi». «Io penso che Pippo Baudo incarnasse tutti noi, pregi e difetti dell’italiano - ha aggiunto - il fatto che nei suoi spettacoli entrasse spesso e volentieri la politica, l'attualità... Sanremo era una cassa di risonanza, quindi si è trovato a scontrarsi e a risolvere problemi anche con i sindacati, con i lavoratori, con cavallo pazzo, eccetera, era la dimostrazione che avesse un occhio a 360 sui fatti».