Raccolgono funghi e li mangiano, quattro intossicati nelle Marche

Quattro persone intossicate da funghi nelle Marche.

«La maggior parte di queste intossicazioni è determinata da mancanza di controlli, da raccolte effettuate in luoghi non idonei, oppure da errori durante la preparazione anche in caso di specie commestibili. E’ bene, dunque, non fidarsi ciecamente solo della propria esperienza, ma far controllare i funghi raccolti da un micologo della Azienda sanitaria», l’invito dell’Ast di Ascoli.

Le quattro persone avevano avuto una diagnosi iniziale di sospetto avvelenamento da funghi, poi rivelatasi una importante intossicazione, e sono state curate prontamente dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale 'Mazzonì attraverso la somministrazione di acetilcisteina per via endovenosa, le cui fiale erano presenti in parte nelle scorte del Pronto soccorso di Ascoli e in parte in quelle della rianimazione di San Benedetto, e di carbone attivo tramite sondino nasogastrico.

I pazienti erano arrivati al pronto soccorso del nosocomio ascolano con una sintomatologia importante di vomito incoercibile seguito da dissenteria. Riferito ai sanitari che avevano mangiato funghi, raccolti da uno di loro, e di averli consumati, sia crudi, sia cotti, durante un pranzo tra amici in un’abitazione privata, i medici hanno dapprima accertato che le condizioni cliniche multiparametriche dei pazienti fossero stabili, dopodichè hanno eseguito gli esami ematici, dai quali è emerso che erano disidratati, e hanno contattato il Centro antiveleni di Roma.