Sorpresa allo Zoosafari di Fasano, nasce un gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni

Allo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, è nato un cucciolo di gorilla. "Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta - si legge in un messaggio social sulla pagina ufficiale della struttura - anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie".

Mamma Tamani "lo coccola e lo protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu". Poco più di un anno fa ci fu la nascita di due cuccioli di gorilla negli zoo di Londra e Praga.