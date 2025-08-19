Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sorpresa allo Zoosafari di Fasano, nasce un gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni

Sorpresa allo Zoosafari di Fasano, nasce un gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni

di

Russian President Vladimir Putin speaks during a joint press conference with US President Donald Trump after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Drew ANGERER / AFP)

Allo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, è nato un cucciolo di gorilla. "Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta - si legge in un messaggio social sulla pagina ufficiale della struttura - anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie".

Mamma Tamani "lo coccola e lo protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu". Poco più di un anno fa ci fu la nascita di due cuccioli di gorilla negli zoo di Londra e Praga.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province