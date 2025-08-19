Un detenuto calabrese si è murato in cella da 3 anni e rifiuta di uscire: il caso a Torino

Si è murato vivo nel piccolo carcere che si è costruito dentro il carcere. Con la carta stagnola ha ricoperto ogni centimetro delle pareti e della finestra della cella e passa le ore immerso in una oscurità quasi assoluta. L’unico spiraglio di luce è quello che filtra dalla feritoia del blindo, che viene lasciato socchiuso per permettergli di accedere al corridoio: ma non succede mai.
E’ la situazione di Antonio, 73 anni, origini calabresi, recluso nella sesta sezione del padiglione C della casa circondariale "Lo Russo e Cotugno" di Torino: uno dei tanti detenuti con disagio mentale che affollano le carceri italiane. Un problema che da tempo tutti i sindacati di polizia penitenziaria denunciano a ripetizione: «non siamo attrezzati né formati per gestire queste persone», scrive l’Osapp.
Filippo Blengino, segretario dei radicali, ieri ha ispezionato la casa circondariale del capoluogo piemontese insieme a esponenti di Azione, si è imbattuto nel caso di Antonio e oggi non usa mezzi termini nel descrivere «l'odore nauseabondo» e la sensazione di «aria rarefatta» che proveniva dalla sua fortezza. «E' indegno, degradante e disumano», dice annunciando una lettera al ministro Carlo Nordio.
E’ da tre anni che Antonio si comporta così. Gli operatori conoscono il caso, se ne occupano ma allargano le braccia: di lasciare quel buco non ne vuole sapere. Blengino, riportando le testimonianze di altri detenuti, riferisce che è uscito solo in occasione di un Tso. A volte capita che prenda a male parole chiunque tenti di avvicinarlo o di parlarci. Fonti informate dicono che manifesta una serie di fobie, non ultima quella «per la polvere». Tutti ricordano quando gli hanno portato dei pomodori e lui, non fidandosi, li ha lavati con quello che aveva sottomano: un detersivo per i panni.
«E' evidente - spiega Blengino - che il suo stato psichiatrico è del tutto incompatibile con la detenzione. La sua condizione è indegna, disumana e degradante, così come è disumano e degradante che lo Stato lo abbia abbandonato a una situazione che finisce per rendere indegno anche il lavoro della Polizia penitenziaria e la permanenza degli altri detenuti, costretti a convivere con una situazione intollerabile». Riccardo Magi, deputato di Più Europa, presenterà un’interrogazione.
