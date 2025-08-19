Video rubati a De Martino in atteggiamenti intimi con la fidanzata: si indaga per accesso abusivo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in cui si procede per accesso abusivo a sistema informatico in relazione ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione - e finiti sul web - in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata.

Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Le indagini sono state affidate alla polizia

