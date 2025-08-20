Appicca incendio e spacca i monitor dei check-in con un martello a Malpensa, bloccato un uomo

Un uomo ha dato in escandescenza questa mattina al terminal 1 dell’aeroporto milanese di Malpensa dove ha appiccato un incendio a un cestino della spazzatura provocando alte fiamme nei pressi del gate 13 e allarme fra i passeggeri. L’uomo ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello. E’ stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l’aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dello scalo è poi ripresa.