Arrestata la madre di 2 ragazzini coinvolti nell'incidente a Milano: il figlio 13enne guidava l'auto pirata

Deve scontare tre anni e dieci mesi di carcere, un cumulo di pena per alcuni furti commessi tra il 2017 e il 2019. Paola Soulemanovic, 33 anni, è stata arrestata dalla polizia locale a Milano e condotta nel carcere di San Vittore. Il figlio tredicenne era alla guida dell’auto, rubata, con a bordo altri tre minorenni tra cui un altro figlio della donna, che lo scorso 11 agosto ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis nel quartiere Gratosoglio, a sud del capoluogo lombardo.

La madre è stata fermata nei giardini di viale Giovanni da Cermenate, non troppo lontano dal campo di via Selvanesco dove viveva con altre famiglie di origine bosniaca. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d’oro e più di 1.500 euro in contanti.

Per questo motivo è stata anche denunciata per ricettazione. I suoi figli - non imputabili perché minori di 14 anni - si trovano in una comunità protetta, come stabilito dalla Procura dei Minori in base all’articolo 403 del Codice civile, che scatta quando il minore «si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica» e sorge quindi l’emergenza di «collocarlo in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». Il provvedimento dell’affidamento in comunità, preso d’urgenza, sabato 16 agosto è stato convalidato dal gip. La vigilia di Ferragosto i ragazzini erano stati rintracciati in un insediamento a Beinasco, nell’hinterland di Torino.