Cavalli in fuga da un maneggio di Alba, recuperati mentre brucano l'erba di un'aiuola

Fuggiti dal maneggio in cui erano rinchiusi, alcuni cavalli hanno improvvisato una galoppata per le vie semideserte di Alba (Cuneo) tra gli sguardi increduli di passanti e residenti. È accaduto ieri sera tra corso Piave e corso Barolo, poco lontano dal centro storico del capoluogo delle Langhe.

I cavalli, appartenenti a un gruppo di turisti veronesi, si sono poi fermati a brucare l’erba in un’aiuola, nei pressi della chiesa di Cristo Re. Qui sono stati raggiunti dai proprietari e dai carabinieri e riportati, incolumi, alla vicina rimessa dove erano alloggiati in attesa di un’escursione.