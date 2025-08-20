Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cavalli in fuga da un maneggio di Alba, recuperati mentre brucano l'erba di un'aiuola

Cavalli in fuga da un maneggio di Alba, recuperati mentre brucano l'erba di un'aiuola

Ripresi incolumi da proprietari e carabinieri

di

Fuggiti dal maneggio in cui erano rinchiusi, alcuni cavalli hanno improvvisato una galoppata per le vie semideserte di Alba (Cuneo) tra gli sguardi increduli di passanti e residenti. È accaduto ieri sera tra corso Piave e corso Barolo, poco lontano dal centro storico del capoluogo delle Langhe.

I cavalli, appartenenti a un gruppo di turisti veronesi, si sono poi fermati a brucare l’erba in un’aiuola, nei pressi della chiesa di Cristo Re. Qui sono stati raggiunti dai proprietari e dai carabinieri e riportati, incolumi, alla vicina rimessa dove erano alloggiati in attesa di un’escursione.

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province