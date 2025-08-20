Maltempo, due auto finite nel torrente Crisa nell'Ennese: recuperato il corpo senza vita dell'uomo disperso

Le ricerche del disperso nel torrente Crisa, nell’Ennese (a Leonforte), si sono concluse con il ritrovamento, da parte dei vigili del fuoco, del corpo privo di vita dell’uomo (Matteo Ciurca di 40 anni). In corso le operazioni di recupero. L’auto su cui si trovava nel pomeriggio di ieri era stata travolta dalla piena. Altre due persone, su un’altra auto, erano riuscite a salvarsi.

Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza - stando alle testimonianze dei sopravvissuti - risulta dispersa. Sul posto stanno operando dalle 19 diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania.