Funerali di Pippo Baudo, le parole commosse di don Albanese: "Ha reso onore alla Sicilia e all'Italia intera"

« Il senso della giustizia è stato forte e sempre impresso nell’animo di Pippo . Soprattutto nel coraggio manifestato in più circostanze contro la mafia, un male da estirpare secondo lui, ricercando sempre e comunque la legalità». Così nella sua omelia, don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo , citando il testo delle Beatitudini: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». "In questa circostanza - ha proseguito il sacerdote - siamo tutti insieme come popolo di Dio per affermare una fraternità di cui il compianto Pippo è stato testimone esemplare. Questa cittadina è orgogliosa dei semi di bene che ha sparso nel corso della propria vita, ha reso onore a Militello, alla Sicilia e all’Italia intera . È stato forse l’uomo più celebre d’Italia, egli è entrato sempre nelle case degli italiani; siamo qui per rendere l’ultimo saluto terreno nella luce della fede che ci raduna, la liturgia esequiale ci invita a non vivere questo momento come un distacco senza ritorno - osserva - ma come un passaggio, un arrivederci nella speranza della resurrezione, del trionfo della vita e del bene". «Con la sua condotta ha dimostrato di affermare il bene, la gratuità, il dono di sè stesso soprattutto nei confronti dei poveri». Così don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, nella sua omelia ai funerali del conduttore televisivo".

Nella sua omelia don Albanese ha poi invitato a pregare «in modo particolare per i suoi familiari: per la figlia Tiziana, per il figlio Alessandro venuto dall'Australia, per i nipoti Nicholas e Nicole ». «Il dolore del distacco pesa su di loro in modo più diretto e profondo: a loro chiediamo al Signore di donare consolazione, perché possano sentire che la morte non è l'ultima parola, ma che il legame d’amore che li unisce a Pippo - padre e nonno - trova compimento in Dio, dove nulla va perduto». Ricordate anche le persone che sono state accanto all'artista con dedizione e fedeltà: in particolare la sua assistente Dina "che in questi mesi, anni di malattia è stata il suo vero angelo custode - ha aggiunto - Ricordiamo poi anche i tanti amici, concittadini di Militello, colleghi, artisti e persone del mondo dello spettacolo che oggi ne piangono la scomparsa: possano custodire non solo il ricordo dei successi, ma soprattutto la testimonianza di umanità, generosità e passione che Pippo ha lasciato in loro». In questi giorni, ha concluso il sacerdote, vi è "un’atmosfera di partecipazione e affetto, siamo nella sua terra natale, Militello, ed è stato commovente come la notte scorsa gli abitanti di questa cittadina hanno dato il benvenuto a Pippo quando ha fatto ingresso qui per poter concludere il proprio cammino terreno nella sua terra natale. È stata commovente l'accoglienza di questa gente che ha visto in lui un modello e punto di riferimento".

Non è mancata qualche confidenza delle conversazioni che il presentatore aveva con il suo padre spirituale: "Pippo Baudo ha sì conosciuto il favore del pubblico e la gioia di entrare, con garbo e competenza, nelle case di milioni di italiani. Ma al di là dei programmi e degli applausi, ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri», ha detto don Albanese. «Molti - ha aggiunto - lo ricordano come uomo generoso, discreto, pronto ad aiutare senza clamore. Nel nascondimento. Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore... Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo».

Parole di affetto, in apertura di rito, anche da parte del vescovo Peri: "La parola di Dio ricorda che i giusti splenderanno come stelle del firmamento. Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come una stella non solo nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio. Nel firmamento di Dio si splende solo per l’amore operoso e concreto che abbiamo ricevuto e vissuto, tutto il resto si dissolve perché solo l’amore resta. Siamo qui per dare attestato di stima e gratitudine, ma anche ultimo saluto all’amico Pippo Baudo che ha terminato il suo percorso in terra, siamo qui per celebrare nella fede la Pasqua del Signore e la nostra Pasqua, l’unica capace di sfidare la morte e uscirne vittoriosa. Ma facciamo questo con dolore per il distacco che ciascuno porta dentro di sé, il mistero della morte, al contrario della vita, mette a tacere tutte le nostre parole e sicurezze", ha aggiunto.

Il rito è stato animato dalla Schola Cantorum San Nicolò.