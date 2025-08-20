Gigi D'Alessio: "Oggi è la festa di Pippo nel suo paese". Artisti e politici per l'ultimo saluto a Pippo Baudo

«Secondo me lui voleva questo: aveva espresso il desiderio di ritornare dove era nato e quindi la gente è qui per omaggiarlo. Ma soprattutto è la festa di Pippo oggi. Vediamola così ». Lo ha detto Gigi D’Alessio, commosso , prima di entrare nella chiesa di Santa Maria della Stella ai funerali di Pippo Baudo. "Ho 25 anni di ricordi. Mi mancheranno i consigli, il padre che ti dice qui hai fatto bene, qui mi raccomando, stai attento quando fai questa cosa. Cioè Pippo era il timbro sul passaporto. Una volta che ti mettevano il timbro potevi andare dappertutto. I più grandi artisti da Giorgia a Ramazzotti da Fiorello alla Pausini, a me devono tanto a lui». Presente anche Lorella Cuccarini, visibilmente commossa, il regista Michele Guardì e il cantante Albano : «Sono stato qui nel 1974. Pippo voleva che venissi a cantare nel suo Paese. La mia risposta è stata strapositiva. Ed oggi vivo una tripla emozione perchè ripercorro le tante cose che abbiamo fatto insieme», ha detto il cantante pugliese con la voce rotta dalla commozione.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha condiviso il suo personale ricordo di Baudo:

«Quando ho sentito parlare di lui la prima volta avevo nove anni, abitavo in Sicilia, e mio cugino Mario che organizzava la festa della matricola a Paternò, parlando con mio fratello disse 'dobbiamo invitare a presentare uno spettacolo Pippo Baudo, farà strada. Sentii quel nome quando avevo nove anni, poi lo hanno imparato tutti gli italiani». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di entrare nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, per i funerali di Pippo Baudo.

"Signore, ti affidiamo tutti coloro che operano nel mondo della comunicazione, dell’arte e dello spettacolo. Dona loro di vivere il proprio talento come servizio agli altri, con autenticità, garbo e rispetto. Fà che sull'esempio di Pippo, amico e maestro che ha saputo unire parola, passione e umanità, diventino strumento di verità, di amore, di bellezza e di speranza, preghiamo". Così il conduttore televisivo catanese Salvo La Rosa, nel corso della preghiera dei fedeli in occasione dei funerali di Pippo Baudo, nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania.