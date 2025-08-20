Il sindaco di Militello Giovanni Burtone: "Non amava il divismo, un siciliano consapevole del protagonismo del Sud"

"Pippo non amava il divismo, era una persona sobria, allegra, sempre solare, lui non voleva retorica ma dobbiamo dire che è andato avanti perché aveva talento. Ha realizzato trasmissioni che hanno dato qualcosa alla nostra comunità, è stato innovativo, è stato un maestro della Rai che veniva dal Sud e che ha utilizzato il servizio pubblico per dare qualcosa al Paese, lo ha fatto con eleganza e senza strumentalizzazione. Ha cercato di dare il suo contributo partendo dalla diffusione della lingua italiana per unire il Paese, ha dato un contributo dal basso per lo sviluppo delle nostre comunità. Ecco perchè è stato un protagonista della storia repubblicana". Così Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania in occasione dei funerali di Pippo Baudo. "La notizia della sua morte ha determinato un profondo dolore nella nostra comunità, ieri sera erano in tanti ad aspettare il suo arrivo - ricorda -, anche oggi la camera ardente è stata visitata da molti e in tanti stanno seguendo questa solenne messa. La scelta di Pippo di fare i funerali a Militello ha confermato questo suo legame profondo con la sua realtà e la sua terra, anche in questa occasione non ha voluto tagliare il cordone ombelicale con la sua città".

"Pippo ha cercato di far passare il messaggio di un Mezzogiorno che non si deve vergognare ma che deve lottare. Un siciliano senza cappello in mano, ma consapevole del protagonismo che poteva avere la nostra terra, aveva la schiena dritta e la testa alta. Noi lo abbiamo considerato un nostro familiare". Così Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania in occasione dei funerali di Pippo Baudo. "Lui è stato l’Enrico Mattei della Rai perchè ha saputo contribuire con il proprio impegno e la propria capacità culturale partendo dal Sud, ma senza enfasi", aggiunge.