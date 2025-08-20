Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Lidi balneari in Sicilia, pugno duro di Schifani: "Via tornelli o staccionate entro dieci giorni"

In caso contrario decadrà la concessione demaniale. La decisione presa dopo le polemiche sulla gestione in particolar modo di una struttura sulla spiaggia palermitana di Mondello

di

Spiaggia di Mondello

I concessionari dei lidi sulle spiagge siciliane devono applicare entro dieci giorni le regole previste dalla circolare dell’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino sul divieto di utilizzo di staccionate o altre strutture rigide sulla battigia o di tornelli e altri dispositivi che limitano o condizionano l’accesso alle aree di libero transito.

Due note a firma del dirigente del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, ribadiscono e applicano i contenuti della circolare dello scorso 13 agosto. Una nota è indirizzata a tutti i gestori balneari, l’altra, in particolare alla società Italo-Belga, titolare dello stabilimento di Mondello, a Palermo, a seguito della ispezione della Guardia di finanza e della Guardia costiera. «Nessuna staccionata o recinto che possa ostacolare o limitare l’accesso dei bagnanti alla battigia sarà più autorizzata e quelle esistenti andranno rimosse. Il governo regionale ha messo in campo diversi atti per regolarizzare e mettere ordine sulla materia delle concessioni balneari anche con l’adozione dei Pudm, i piani di utilizzo del demanio marittimo, a cui gli enti locali dovranno adeguarsi. In un anno sono stati redatti 93 piani, proprio grazie all’impulso dell’assessorato dell’Ambiente», dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Queste note dirigenziali - dice l’assessore Giusi Savarino - permettono di fare chiarezza e delineare senza equivoci ciò che è possibile fare e ciò che, invece, non si può fare nei lidi. A Mondello delimitazioni rigide e tornelli devono essere rimossi, pena la decadenza della concessione. Sono permessi solo cime, dispositivi mobili e facilmente spostabili.

Su questo vigileremo e faremo controlli attenti perché le regole vengano rispettate». La Italo-Belga deve rimuovere, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’assessorato, le quattro installazioni per il controllo degli accessi pedonali ai varchi di ingresso dei lidi Valdesi, Sirenetta, Onde Beach e Stabilimento e tutte le staccionate e le altre strutture rigide a delimitazione della battigia non autorizzate.

