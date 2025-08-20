Meteo, maltempo in arrivo al Nord e al Centro con piogge e temperature giù di 10 gradi. Caldo al Sud

Arriva il maltempo sull'Italia in particolare al nord e al centro con calo termico mentre al sud dovrebbe rimanere sole e caldo. Il Centro Meteo Italiano spiega che «Una circolazione depressionaria di natura atlantica si muove sull'Europa occidentale ed entro la giornata di domani raggiungerà anche il Mediterraneo, venendo poi agganciata da una vasta circolazione depressionaria che dalla Scandinavia si estende sull'Europa centro-orientale, fino ad allontanarsi verso i Balcani nella giornata di venerdì. Condizioni meteo dunque in peggioramento sull'Italia, con piogge e temporali sparsi nella giornata odierna al Nord ed in parte anche sulla Toscana, con la possibilità anche di fenomeni intensi specie tra Liguria, Piemonte meridionale, coste toscane ed Emilia occidentale, localmente anche a carattere di nubifragio». Il maltempo si estenderà man mano anche al centro: «a partire dalla serata di oggi- prosegue il Cmi - correnti umide ed instabili raggiungeranno anche le regioni centrali portando un peggioramento meteo con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico. Maltempo che andrà ad intensificarsi nella notte, con rischio di nubifragi sulla Toscana ed anche sulle pianure tra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli. Nella giornata di domani avremo un’atmosfera instabile su tutto il Centro-Nord con piogge e temporali da isolati a sparsi. Non esclusa qualche pioggia durante la giornata anche sulla Campania. Temperature in calo nella giornata di domani al Centro-Nord con valori in media o anche leggermente sotto media, ancora caldo intenso al Sud».

- Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata maltempo intenso in movimento verso il Nord-Est ed in lieve attenuazione al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Torna poi il caldo? Secondo il Cmi, "I principali modelli fisico-matematici mostrano con l’arrivo della prossima settimana una nuova espansione dell’anticiclone africano su Mediterraneo ed Europa. Prima parte della settimana con la risalita di aria calda che interesserà l’Europa occidentale, mentre sull'Italia sono attese temperature ancora nella media, con clima estivo ma senza eccessi di caldo. Ma da metà settimana caldo africano che dovrebbe tornare anche sul nostro Paese. Entro l’ultimo weekend del mese non è comunque escluso un nuovo peggioramento con calo termico. Ondata di caldo africano che questa volta potrebbe risultare piuttosto breve».

- Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo lungo l’Appennino e locali piogge in arrivo sulla Toscana. In serata e in nottata tempo in peggioramento con arrivo di acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderate dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo locali piogge su zone interne di Molise e Sardegna. In serata e nottata ancora tempo asciutto ovunque con ampie schiarite, nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per domani

- Al Nord: Al mattino maltempo diffuso con precipitazioni sparse, più intense sulle regioni di nord-est; al pomeriggio cieli coperti con piogge diffuse, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est e sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sull'Umbria, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. In serata e in nottata attesi piovaschi tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi ad agitati.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche innocuo addensamento tra Puglia, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sulla Campania, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti su-occidentali. Mari molto mossi o agitati.