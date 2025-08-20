"Pippo, Pippo", il coro dei militellesi ha salutato il feretro di Baudo all'uscita della chiesa

"Pippo, Pippo!". È il coro che si è levato dalla piazza antistante la chiesa di Militello dove migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Dopo l’ultima benedizione da parte del parroco, un altro lungo applauso ha accompagnato il feretro all’interno del carro funebre.

Al termine delle esequie, dopo l’ultima benedizione da parte del parroco, un altro lungo applauso ha accompagnato il feretro all’interno del carro funebre. La salma seguita dai familiari è stata portata al cimitero di Militello, per essere tumulata nella cappella di famiglia.

"La Sicilia oggi ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri. Pippo Baudo è stato un protagonista assoluto della cultura e dello spettacolo italiano, ma ha sempre custodito con orgoglio le sue radici e l’amore per Militello. La nostra terra gli è profondamente grata e la presenza qui di migliaia di persone è la più alta testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondano». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando nel pomeriggio alle esequie del conduttore televisivo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania.