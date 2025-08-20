Tragedia a Caltabellotta, muore precipitando da un terrazzo il 57enne palermitano Salvatore Leone

Tragedia a Caltabellotta, nell’Agrigentino, dove un turista palermitano di 57 anni, Salvatore Leone, ex agente di pubblica sicurezza, ha perso la vita dopo essere precipitato da un terrazzo al secondo piano.

L’uomo era in vacanza con alcuni amici e, rientrato in casa dopo una serata trascorsa insieme, si era affacciato sul balcone per fumare una sigaretta. Poco dopo è caduto nel vuoto ed è stato trasportato all’ospedale di Sciacca, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. I carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti, ritengono che a provocare la caduta sia stato un malore. La salma è già stata consegnata ai familiari.