Trump: "Netanyahu eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io"

"È un eroe di guerra, perché lavoriamo insieme. È un eroe di guerra. Credo di esserlo anch’io. A nessuno importa, ma lo sono anch’io. Voglio dire, ho mandato quegli aerei": lo ha detto ieri sera il presidente statunitense Donald Trump in un’intervista al programma radiofonico The Mark Levin Show. Il premier israeliano è "un brav'uomo", che "sta combattendo" nella guerra tra Israele e Hamas, ha aggiunto Trump.

E intanto il soggiorno di Donald Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. «Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. «Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo», ha aggiunto Leavitt.