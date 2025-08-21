Dottoressa a infermiera gettano nel cestino farmaci israeliani e si filmano. Le scuse dopo le polemiche: "Usati campioni gratuiti"

La dottoressa Rita Segantini e l'infermiera Giulia Checcacci, le due sanitarie toscane protagoniste di video diffusi sui social in cui le si vedono gettare nel cestino medicinali Teva, di produzione israeliana, nella Casa della Salute di Pratovecchio Stia (Arezzo), hanno rilasciato un video in cui si scusano. Sulla vicenda la Asl Toscana Sud Est ha aperto un’indagine interna e ha emesso un comunicato dove prende le distanze.

Le due sanitarie spiegano che il gesto «faceva parte di una campagna più ampia» e precisano che i farmaci sono campioni gratuiti non acquistati con fondi pubblici. Si tratta di integratori di sodio e potassio e di salviette che sono stati recuperati dopo il video, che aveva scopo dimostrativo.

Le due, che hanno chiesto l’assistenza di un legale, precisano che non si tratterebbe comunque «di un corretto smaltimento» e che il materiale «non sarebbe stato mai gettato via». Entrambe dichiarano che le riprese sono avvenute circa un’ora dopo la fine dell’orario di lavoro quando tutte le mansioni erano state svolte. Concludono esprimendo il loro «profondo dispiacere per il fraintendimento creato» chiedendo scusa per l’accaduto.