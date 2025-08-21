Il Leonka senza sede, 50 anni di vita contro: ancora uno sgombero d'agosto per il centro sociale più famoso

Sono quindi 50 anni che la Milano antagonista ha nel Leonka il suo punto di riferimento, anche se la sua presenza nei cortei cittadini è diventata sempre più marginale ed è ormai da anni uno spazio di aggregazione culturale più che un laboratorio politico della sinistra extraparlamentare. Ruolo che ha avuto invece nei primi decenni della sua attività, quando militanti di Autonomia operaia, Lotta Continua, collettivi antifascisti e comitati di quartiere assieme a intellettuali come Primo Moroni utilizzarono la fabbrica dismessa di prodotti farmaceutici abbandonata del quartiere Casoretto per farne un centro sociale radicato in città, ma che divenne ben presto un simbolo nazionale.

Il 1978 è un anno chiave della storia d’Italia e lo è anche del Leoncavallo, che diventa un nome conosciuto in tutta Italia: due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro, Fausto Tinelli e Lorenzo 'Iaiò Iannucci, due 18enni che frequentavano il Leoncavallo, vengono uccisi con otto colpi di pistola in un omicidio ancora senza colpevoli, nonostante numerose rivendicazioni di gruppi di estrema destra. Le madri di Fausto e Iaio danno vita all’associazione delle Madri del Leoncavallo che tutt'oggi gestisce il Leoncavallo Spa, acronimo di spazio pubblico autogestito e non certo di società per azioni.

E l'autogestione alla fine degli anni '70 è tutt'altro che semplice, tra militanti che abbracciano la lotta armata e altri che invece ne prendono le distanze, in un conflitto interno classico dell’estrema sinistra. Rimane comunque uno dei centri più vivi di Milano, anche per dibattiti culturali e concerti, visto che in tanti sono passati dal suo palco, dai Litfiba ai Sonic Youth, dagli Afterhours a Elio e le Storie Tese.