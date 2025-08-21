Il ponte S. Giuliano di Randazzo e la polemica degli “anti-siciliani”. Calenda chiede il commissariamento della Regione

«In Sicilia i ponti crollano». Le immagini del “San Giuliano”, il viadotto di Randazzo seriamente danneggiato a causa del violento nubifragio dello scorso 16 agosto, hanno fatto il giro d’Italia, provocando un vespaio di polemiche. Quella più fragorosa è stata innescata dal leader di Azione, il senatore Carlo Calenda, il quale ha addotto come pretesto la vicenda del ponte nel Catanese per lanciare il suo affondo contro «il Consiglio regionale di Sicilia che andrebbe sciolto ed esiliato» e per proporre addirittura il commissariamento dell’intera Regione, «perché incapace di spendere i fondi europei».

Immediate, e dure, le repliche di molti esponenti della politica siciliana. Innanzitutto, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha precisato che non si è trattato assolutamente di un crollo: «Il ponte San Giuliano, nei pressi di Randazzo, nel Catanese, è stato chiuso la sera del 16 agosto a causa di un violento nubifragio che ha provocato il distacco di porzioni del parapetto, senza pregiudicarne la stabilità. In stretto contatto con l’Anas, competente per la struttura, che ne ha verificato la stabilità, dopo 36 ore è stato riaperto».

