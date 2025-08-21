In corso lo sfratto al centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato diverse volte. Salvini: "Finalmente si cambia"

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato numerose volte. Sono presidiati dalle forze dell'ordine gli accessi a via Watteau dove è in corso lo sfratto del Leoncavallo,
Lo sfratto era stato nuovamente notificato per il 9 settembre. Si è però deciso negli ultimi giorno di anticipare ad oggi, quando le operazioni sono iniziate intorno alle 7.30.
Nel corso dell'ispezione degli spazi del Leoncavallo le forze dell'ordine non hanno trovato persone. È presente anche l'ufficiale giudiziario e l'avvocato della proprietà, l'immobiliare Orologio della famiglia Cabassi.
La Corte d'appello di Milano aveva condannato il ministero dell'Interno a versare tre milioni di euro a Orologio per il mancato sgombero degli scorsi anni e a sua volta il Viminale ha chiesto un risarcimento a Marina Boer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo.
Solo pochi giorni fa il Leonka aveva avviato una raccolta fondi per resistere all'interno della struttura.
Lo sfratto era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell'Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area, proprio per il mancato sgombero. Nei mesi scorsi l'associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d'interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall'attuale spazio.
Il centro sociale è stato fondato a Milano nel 1975 in via Leoncavallo. Da lì venne sgomberato nel 1994, anche il quel caso ad agosto, esattamente il 15. Poco dopo il centro si è trasferito nell'attuale sede di via Watteau.
Salvini: 'Finalmente si cambia. Afuera!'
"Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!". Lo scrive sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini
