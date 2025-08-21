In corso lo sfratto al centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato diverse volte. Salvini: "Finalmente si cambia"

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L'ordine era stato rinviato numerose volte. Sono presidiati dalle forze dell'ordine gli accessi a via Watteau dove è in corso lo sfratto del Leoncavallo,

Lo sfratto era stato nuovamente notificato per il 9 settembre. Si è però deciso negli ultimi giorno di anticipare ad oggi, quando le operazioni sono iniziate intorno alle 7.30.

Nel corso dell'ispezione degli spazi del Leoncavallo le forze dell'ordine non hanno trovato persone. È presente anche l'ufficiale giudiziario e l'avvocato della proprietà, l'immobiliare Orologio della famiglia Cabassi.

La Corte d'appello di Milano aveva condannato il ministero dell'Interno a versare tre milioni di euro a Orologio per il mancato sgombero degli scorsi anni e a sua volta il Viminale ha chiesto un risarcimento a Marina Boer, la presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo.

Solo pochi giorni fa il Leonka aveva avviato una raccolta fondi per resistere all'interno della struttura.