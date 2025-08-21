La lenta “agonia” del commercio a Vibo Valentia, il Comune sollecita ma è tutto fermo

Suona il de profundis sul commercio del centro cittadino. Una sola impresa, tre cantieri aperti, quelli di viale Alcide De Gasperi, piazza Morelli e via Luigi Razza, la rabbia dei titolari delle attività, fanno da sfondo ad una estate infernale. E il giorno dopo l’accorata lettera, tra i corridoi semivuoti del palazzo cittadino, riecheggiano i toni disperati delle principali vittime dei lavori. «Le strade chiuse, i percorsi alternativi impraticabili, i parcheggi inesistenti, le multe che impazzano».

In punti diversi della città, si assiste a quella che i diretti interessati definiscono «una lenta agonia causata da chi ci dovrebbe tutelare».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale