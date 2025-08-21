Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La lenta “agonia” del commercio a Vibo Valentia, il Comune sollecita ma è tutto fermo

La lenta “agonia” del commercio a Vibo Valentia, il Comune sollecita ma è tutto fermo

Cantieri aperti e lavori in standby tengono in “ostaggio” la città e cresce il malumore degli esercenti. Da viale Alcide de Gasperi a via Razza tutto bloccato. L’assessore Soriano: «Capiamo il disagio»

di

Suona il de profundis sul commercio del centro cittadino. Una sola impresa, tre cantieri aperti, quelli di viale Alcide De Gasperi, piazza Morelli e via Luigi Razza, la rabbia dei titolari delle attività, fanno da sfondo ad una estate infernale. E il giorno dopo l’accorata lettera, tra i corridoi semivuoti del palazzo cittadino, riecheggiano i toni disperati delle principali vittime dei lavori. «Le strade chiuse, i percorsi alternativi impraticabili, i parcheggi inesistenti, le multe che impazzano».
In punti diversi della città, si assiste a quella che i diretti interessati definiscono «una lenta agonia causata da chi ci dovrebbe tutelare».
