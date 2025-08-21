Rubano il motorino a un venditore ambulante di rose a Caltanissetta, la città glielo ricompra

Due giorni fa gli avevano rubato il motorino elettrico con cui lavorava in giro per la città come venditore ambulante di rose, riuscendo a farsi apprezzare e farsi voler bene da tutta Caltanissetta. E nel momento in cui ha avuto bisogno, la città ha risposto: raccogliendo in poche ore i soldi necessari per acquistare il nuovo mezzo. Così stamattina, davanti alla concessionaria di Giuseppe Nicoletti, c'è stata una grande festa per la consegna dello scooter a pedali ad Abdul Basid, 39enne originario del Bangladesh, ma per tutti i nisseni solo Rosario.

Martedì sera, mentre tentava di vendere rose in un locale del centro storico, qualcuno gli ha rubato lo scooter elettrico che aveva comprato con tanti sacrifici. A quel punto il 39enne non ha potuto far altro che recarsi, in lacrime, in questura per fare la denuncia. Ma i nisseni non sono rimasti insensibili e alcuni di loro, venuti a conoscenza dell’episodio, hanno lanciato una campagna di solidarietà che ha consentito, in poche ore, di raccogliere 2mila euro. Il resto lo ha messo Giuseppe Nicoletti, proprietario di una rivendita di moto e ricambi che ha anche regalato un casco ad Abdul.