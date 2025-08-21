Sull'Etna flusso lavico da tre bocche effusive: le immagini suggestive riprese dal drone - VIDEO

Sull'Etna sono aperte tre bocche effusive. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo segnala che si è aperta una nuova bocca effusiva sul fianco meridionale del cratere di Sud-Est, a una quota di circa 3200 metri che alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest.

Prosegue inoltre l’attività effusiva dalle due bocche situate a quote di circa 3100 metri e 2980 metri già segnalata. "Continua l’attività stromboliana al cratere di Sud-Est - dice Ingv - accompagnata da emissioni di cenere vulcanica che si disperdono rapidamente in atmosfera.